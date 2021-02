Maxi investimento di Tesla in Bitcoin | mai nessuno come Elon Musk

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I numeri parlano chiaro: il mercato deicresce sempre più e c’è chi decide di investirci sucon(web source)Un’azienda che vuole stare al passo con i tempi, anzi, vuol provare a investire per “regalarsi” un futuro ancor più radioso., con la sua, ha deciso di puntare tutto sui, moneta digitale che tanto successo sta riscuotendo in giro con il mondo. Ecco quindi che la casa automobilistica si è fiondata in un vero e proprio affare che solo il tempo potrà dirci se si è trattato di ungiusto o meno. Andiamo a scoprire i dettagli ...

kiki_la_bulla : @giorgiogilestro Vorrei capire se è vera la storia, di qualche tempo fa, che la Germania avrebbe acquistato opzioni… - hwupgrade : Tesla sceglie i #Bitcoin: maxi-investimento dalla società di @elonmusk ?? - news_bologna : Auto elettriche di lusso, maxi investimento nella Motor Valley dell'Emilia Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi investimento

IL TELEGRAFO Livorno

Brutale impennata del Bitcoin, che a metà giornata è schizzato al rialzo e nel pomeriggio segna un più 13,6% volando a 43.889 dollari, dopo che Tesla ha annunciato unda 1,5 miliardi di euro nel criptoasset, aggiungendo che lo accetterà come mezzo di pagamento. A oltre 44.800 dollari il Bitcoin oggi ha stabilito un nuovo massimo, superando i picchi di ...... la cosa avveniva previa acquisizione di quote societarie di società inglesi o bulgare, alle quali venivano conferiti i beni, prospettando finalità die di accrescimento del proprio ...Un sistema a propulsione eolica in grado di incorpare anche energia solare con dei maxi alberi da 48 metri posizionati sullo scafo ...La società di auto elettriche creata da Elon Musk rastrella criptovalute per 1,5 miliardi di dollari. L’annuncio alla Sec: "Li prenderemo anche da chi acquisterà i mezzi, a seconda delle leggi naziona ...