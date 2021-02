(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilunonlinesulal potenzialeguidato dal presidente del Consiglio incaricato Mario. Ilsarà aperto per 24 ore a partire dalle 13 di mercoledì 10 febbraio, e

AzzolinaLucia : È il momento di restare uniti. Il Movimento 5 stelle, stretto intorno al suo fondatore Beppe Grillo, si deve porre… - chedisagio : Verrà travolto anche lui, ma va detto che @matteorenzi in due anni ridotto all'irrilevanza sia la Lega di Salvini s… - VittorioSgarbi : Ecco il tanto esaltato “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5 Stelle. Soldi a pioggia, senza alcun contro… - Maraisandor2 : @repubblica:”Io non parlo a nome del Movimento Cinque stelle - sottolinea più volte #Dibba- parlo solo a nome mio.”… - ilpost : Il Movimento 5 Stelle terrà un voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno al governo Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle

Chiedere o non chiedere alla base del, cioè agli iscritti al partito, se vogliono entrare o meno nel governo guidato da Mario Draghi? L'uso della piattaforma Rousseau è una opzione possibile. Essere o non essere parte ...'Il comparto primario resta il motore centrale della nostra economia, - continua il parlamentare del- rappresentando così un bersaglio ambito dalla malavita. Le operazioni dei ...“ Io non parlo a nome del Movimento Cinque stelle – sottolinea più volte Di Battista- parlo solo a nome mio. Né guido correnti. I parlamentari sono i rappresentanti del popolo e hanno le loro responsa ...Crollano Pd e Movimento 5 Stelle, risale Forza Italia. Le intenzioni di voto, secondo lo stesso sondaggio dell'istituto Tecnè, premierebbero ancora la Lega. Draghi ha già convinto gli italiani: ora a ...