**Governo: Draghi vedrà parti sociali mercoledì mattina** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente incaricato Mario Draghi incontrerà i rappresentanti delle parti sociali mercoledì mattina. Ipotesi già nell'aria, è stata confermata da fonti parlamentari. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente incaricato Marioincontrerà i rappresentanti dellemattina. Ipotesi già nell'aria, è stata confermata da fonti parlamentari.

