Giro d’Italia 2021 | Patrick Lefevere | “Speriamo di riuscire a portare Remco Evenepoel alla Corsa Rosa”

Remco Evenepoel è finalmente tornato ad allenarsi dopo i mesi di stop dovuti alla brutta caduta di cui è stato vittima al Giro di Lombardia 2020. Ci vorrà ancora un po' di tempo, tuttavia, per poter rivedere l'enfant prodige belga in gara. La speranza del suo team, le Deceuninck Quick-Step, è di averlo a disposizione per il Giro d'Italia. Il team manager della Deceuninck, Patrick Lefevere, ha parlato di ciò in un'intervista a Sporza. Queste le parole di Lefevere: "Il fatto che Remco possa finalmente tornare ad allenarsi è un'ottima notizia per lui e per tutta la squadra. Ora cercheremo di non bruciare le tappe e di farlo esordire in gara al momento giusto. Il Giro dovrebbe essere fattibile e ..."

