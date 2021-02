Covid, studio dei pediatri: A Napoli l’1,7% di bambini positivi su 330 mila visitati (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da febbraio a novembre 2020 a Napoli e provincia la percentuale di bambini che hanno contratto il Covid è stata dell’1,7 per cento. Lo rileva uno studio, che a breve sarà pubblicato, realizzato dalla Federazione Italiana Medici pediatri (Fimp) su una platea di 330mila bambini che ha coinvolto 340 pediatri napoletani che non solo si sono confrontati con la malattia ma anche l’ansia, il disagio e l’angoscia dei bambini costretti a casa a causa delle misure anti Covid. “Come pediatri di famiglia impegnati sul territorio – spiega il vice presidente nazionale Fimp, Antonio D’Avino – ci siamo confrontati con una realtà di difficile gestione che da un lato ha previsto la messa in atto di una complessa ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da febbraio a novembre 2020 ae provincia la percentuale diche hanno contratto ilè stata dell’1,7 per cento. Lo rileva uno, che a breve sarà pubblicato, realizzato dalla Federazione Italiana Medici(Fimp) su una platea di 330che ha coinvolto 340napoletani che non solo si sono confrontati con la malattia ma anche l’ansia, il disagio e l’angoscia deicostretti a casa a causa delle misure anti. “Comedi famiglia impegnati sul territorio – spiega il vice presidente nazionale Fimp, Antonio D’Avino – ci siamo confrontati con una realtà di difficile gestione che da un lato ha previsto la messa in atto di una complessa ...

fattoquotidiano : Covid, così l’innalzamento delle temperature ha contribuito ad innescare la pandemia: il nuovo studio dell’universi… - piparrahispania : RT @Noovyis: (Covid, la città Manaus “laboratorio” per le varianti. Immunità di gregge e nuove infezioni lo studio su The Lancet sulla seco… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, studio dei pediatri: «Crescono ansia e angoscia nei bambini per il loc... - corrieretunisi : Covid: Tunisia, studio, solo 41% favorevole a vaccinazione - Tunisia - - Notiziedi_it : Covid, a Napoli 1,7 per cento dei bimbi positivi su 330mila: lo studio della Federazione italiana medici pediatri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Primi dati, AstraZeneca efficace al 10% sulla variante sudafricana

... sono al momento 147 i casi di variante sudafricana del Covid individuati finora nel Regno Unito. L'agenzia britannica Pa cita peraltro un ulteriore studio, di provenienza americana, stando al quale ...

Vaccino, spunta la terza dose? Ecco perché serve un "rinforzo"

... con la nuova vaccinazione Covid (la terza del 2021) che sarebbe in modo specifico contro le ... Tali dubbi erano stati sollevati da uno studio anticipato sabato scorso dal Financial Times, che hanno ...

COVID-19: supporta lo studio sul sistema immunitario del Mario Negri 3bmeteo Covid, Fimp: così il virus ha attaccato i bambini

Sono 330 mila, tra Napoli e provincia, i piccoli pazienti che i circa 340 pediatri napoletani della Federazione italiana medici pediatri hanno seguito, realizzando il primo studio sull'infezione da Sa ...

Ferrari: premio di 7500 euro ai dipendenti per il 2020

Ferrari annuncia l'integrazione del premio di competitività 2020. Ai dipendenti un bonus fino a 7500 euro (nonostante la pandemia).

... sono al momento 147 i casi di variante sudafricana delindividuati finora nel Regno Unito. L'agenzia britannica Pa cita peraltro un ulteriore, di provenienza americana, stando al quale ...... con la nuova vaccinazione(la terza del 2021) che sarebbe in modo specifico contro le ... Tali dubbi erano stati sollevati da unoanticipato sabato scorso dal Financial Times, che hanno ...Sono 330 mila, tra Napoli e provincia, i piccoli pazienti che i circa 340 pediatri napoletani della Federazione italiana medici pediatri hanno seguito, realizzando il primo studio sull'infezione da Sa ...Ferrari annuncia l'integrazione del premio di competitività 2020. Ai dipendenti un bonus fino a 7500 euro (nonostante la pandemia).