Covid-19, oltre 30 positivi tra bimbi e adolescenti: scuole chiuse in piccolo comune campano

Chiusi bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, barbieri, parrucchieri, estetisti e il mercato settimanale, oltre alle scuole: sono le misure attuate per contrastare il diffondersi del Covid a Castelpagano (in provincia di Benevento).

