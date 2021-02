Australian Open 2021: Osaka, Serena e Swiatek avanzano in scioltezza. Kerber saluta il torneo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella prima mattinata degli Australian Open 2021, le big del tabellone femminile non steccano il debutto. Lascia solo tre game per strada Naomi Osaka che supera Anastasia Pavlyuchenkova con un netto 6-1 6-2, la nipponica sfanga con facilità una sfida che poteva rivelarsi più ostica contro la numero 39 del mondo. Convince anche Serena Williams che approda al secondo round battendo con il punteggio di 6-1 6-1 Laura Siegemund, al secondo round sarà sfida contro la serba Nina Stojanovic. Tutto facile per la vincitrice dell’ultimo Roland Garros, Iga Swiatek che dopo aver battuto Arantxa Rus 6-1 6-3, se la dovrà vedere contro la nostra Camila Giorgi. Al secondo turno anche Sara Errani, che se la vedrà contro Venus Williams vincente su Kirsten Flipkens. saluta ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella prima mattinata degli, le big del tabellone femminile non steccano il debutto. Lascia solo tre game per strada Naomiche supera Anastasia Pavlyuchenkova con un netto 6-1 6-2, la nipponica sfanga con facilità una sfida che poteva rivelarsi più ostica contro la numero 39 del mondo. Convince ancheWilliams che approda al secondo round battendo con il punteggio di 6-1 6-1 Laura Siegemund, al secondo round sarà sfida contro la serba Nina Stojanovic. Tutto facile per la vincitrice dell’ultimo Roland Garros, Igache dopo aver battuto Arantxa Rus 6-1 6-3, se la dovrà vedere contro la nostra Camila Giorgi. Al secondo turno anche Sara Errani, che se la vedrà contro Venus Williams vincente su Kirsten Flipkens....

