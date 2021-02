Aerospazio e Difesa a 5G. Al via lo studio di Leonardo e O2 (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il 5G sarà uno strumento importante per l’industria dell’Aerospazio, Difesa e sicurezza del Regno Unito; la partnership con O2 segnerà il debutto di questa tecnologia all’interno di Leonardo e dello studio del suo ampio potenziale nel nostro settore e nella nostra clientela”. È così che Norman Bone, presidente e amministratore delegato di Leonardo Uk (ramo britannico dell’azienda guidata da Alessandro Profumo) ha commentato l’annuncio dell’accordo con il colosso della telefonia O2 per una partnership sulla tecnologia del 5G dedicata all’industria della Difesa e della sicurezza. STUDI SUL FUTURO Attraverso l’Innovation and technology incubator center di Edimburgo, Leonardo collaborerà con O2 allo studio di una serie di innovative applicazioni della ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il 5G sarà uno strumento importante per l’industria dell’e sicurezza del Regno Unito; la partnership con O2 segnerà il debutto di questa tecnologia all’interno die dellodel suo ampio potenziale nel nostro settore e nella nostra clientela”. È così che Norman Bone, presidente e amministratore delegato diUk (ramo britannico dell’azienda guidata da Alessandro Profumo) ha commentato l’annuncio dell’accordo con il colosso della telefonia O2 per una partnership sulla tecnologia del 5G dedicata all’industria dellae della sicurezza. STUDI SUL FUTURO Attraverso l’Innovation and technology incubator center di Edimburgo,collaborerà con O2 allodi una serie di innovative applicazioni della ...

