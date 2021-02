Verona, 18enne folgorato lungo la ferrovia. Ricoverato in gravi condizioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Un 18enne vicentino è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato lungo la ferrovia a Verona. L’allarme al 118 è scattato alle 3 di notte a Porto San Pancrazio, nelle vicinanze della stazione di Porta Vescovo. Il giovane è stato traportato all’ospedale di Borgo Trento dov’è Ricoverato in rianimazione. Sull’incidente indaga la Polizia ferroviaria, intervenuta sul posto con i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’ipotesi più accreditata è che il ragazzo possa essere stato vittima di una bravata: salendo su un vagone avrebbe toccato i fili dell’alta tensione che alimentano i treni, restando folgorato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Unvicentino è rimasto gravemente ferito dopo essere statola. L’allarme al 118 è scattato alle 3 di notte a Porto San Pancrazio, nelle vicinanze della stazione di Porta Vescovo. Il giovane è stato traportato all’ospedale di Borgo Trento dov’èin rianimazione. Sull’incidente indaga la Poliziaria, intervenuta sul posto con i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’ipotesi più accreditata è che il ragazzo possa essere stato vittima di una bravata: salendo su un vagone avrebbe toccato i fili dell’alta tensione che alimentano i treni, restando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

