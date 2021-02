The Boys 3: Jeffrey Dean Morgan spera di poter recitare con Jensen Ackles (Di domenica 7 febbraio 2021) Jeffrey Dean Morgan ha confermato che vorrebbe recitare in The Boys 3, serie che vede già coinvolto Jensen Ackles, con cui ha lavorato in Supernatural. Nel cast di The Boys 3 potrebbe forse esserci anche Jeffrey Dean Morgan: la star di The Walking Dead ha infatti confermato ancora una volta che sarebbe felice di recitare nuovamente accanto a Jensen Ackles, una delle new entry nello show prodotto da Amazon Studios. Un fan gli ha infatti chiesto se sarebbe ancora disposto ad apparire nello show e Jeffrey ha risposto in modo chiaro: "Ci conto. Erick Kripke, hai capito?". Le ipotesi dell'arrivo di Jeffrey ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)ha confermato che vorrebbein The3, serie che vede già coinvolto, con cui ha lavorato in Supernatural. Nel cast di The3 potrebbe forse esserci anche: la star di The Walking Dead ha infatti confermato ancora una volta che sarebbe felice dinuovamente accanto a, una delle new entry nello show prodotto da Amazon Studios. Un fan gli ha infatti chiesto se sarebbe ancora disposto ad apparire nello show eha risposto in modo chiaro: "Ci conto. Erick Kripke, hai capito?". Le ipotesi dell'arrivo di...

