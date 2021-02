Tennis, secondo titolo consecutivo per Sinner: vince all’Atp di Melbourne (Di domenica 7 febbraio 2021) Un Tennista così giovane che, in così poco tempo, portasse a casa due tornei Atp non lo si vedeva dai tempi del primo Djokovic, quando nel 2006 vinceva sia ad Amersfoort che a Metz. Jannik Sinner, atleta diciannovenne altoatesino, si è conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nel circuito: dopo il trionfo a novembre nel 250 di Sofia – che lo ha reso il più giovane dei 26 Tennisti italiani ad aver conquistato un titolo Atp nell’era Open – stamattina è arrivata la vittoria al Melbourne One. Sinner ha battuto in finale il 29enne Stefano Travaglia, altro italiano, in un match che ha lasciato stremati entrambi e che si è concluso con il punteggio di 7-6 (4) 6-4. February 7, 2021 La stanchezza e la performance non brillantissima di entrambi (quasi 100 errori ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Unta così giovane che, in così poco tempo, portasse a casa due tornei Atp non lo si vedeva dai tempi del primo Djokovic, quando nel 2006va sia ad Amersfoort che a Metz. Jannik, atleta diciannovenne altoatesino, si è conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nel circuito: dopo il trionfo a novembre nel 250 di Sofia – che lo ha reso il più giovane dei 26ti italiani ad aver conquistato unAtp nell’era Open – stamattina è arrivata la vittoria alOne.ha battuto in finale il 29enne Stefano Travaglia, altro italiano, in un match che ha lasciato stremati entrambi e che si è concluso con il punteggio di 7-6 (4) 6-4. February 7, 2021 La stanchezza e la performance non brillantissima di entrambi (quasi 100 errori ...

