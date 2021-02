Sanremo 2021, possibile ritorno di Celentano insieme a Benigni (Di domenica 7 febbraio 2021) Adriano Celentano potrebbe prendere parte a Sanremo 2021. Il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival della musica per un grande ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano, infatti, manca da ben 9 anni, mentre l’apparizione più recente a sorpresa avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo alcune fonti, il cantante potrebbe apparire sul palcoscenico insieme a Roberto Benigni SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Adrianopotrebbe prendere parte a. Il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival della musica per un grandesul palco dell’Ariston., infatti, manca da ben 9 anni, mentre l’apparizione più recente a sorpresa avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo alcune fonti, il cantante potrebbe apparire sul palcoscenicoa RobertoSportFace.

