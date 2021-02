Palermo. Via Vanvitelli: donna di 32 anni uccisa dal marito (Di domenica 7 febbraio 2021) Femminicidio a Palermo. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa. Il corpo della vittima è stato trovato nel bagno di casa in via Vanvitelli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Il marito di 37 anni è stato portato in caserma per essere sentito dai militari. Pare che sia stato l’uomo a chiamare i Carabinieri e avvertire che ha ucciso la moglie. Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021) Femminicidio a. Unadi 32è statain casa. Il corpo della vittima è stato trovato nel bagno di casa in via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Ildi 37è stato portato in caserma per essere sentito dai militari. Pare che sia stato l’uomo a chiamare i Carabinieri e avvertire che ha ucciso la moglie.

ilSicilia : #Cronaca #Carabinieri Assassinio a Palermo, donna uccisa in via Vanvitelli. Il marito ascoltato dai carabinieri… - GmTafalia66 : RT @ImolaOggi: Palermo, Orlando (Pd): via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Palermo, Orlando (Pd): via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole - MakeDavero : RT @carladiveroli: . #Orlando e #Pif, via il nome #VittorioEmanueleIII dalle scuole di #Palermo - la Repubblica #7febbraio - carladiveroli : . #Orlando e #Pif, via il nome #VittorioEmanueleIII dalle scuole di #Palermo - la Repubblica #7febbraio -