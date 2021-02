Maria De Filippi regala un suo vestito a Elena ed è un abito di Yves Saint Laurent (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata di C’è posta per te in onda il 6 febbraio 2021 è successa una cosa che non ci sembra sia mai capitata prima. Maria de Filippi alla fine di una storia, ha deciso di regalare un suo abito alla protagonista ! In realtà in passato la conduttrice, se la memoria non ci inganna, aveva regalato un suo oggetto personale, una collanina a una persona arrivata nello studio di C’è posta per te. Questa volta però la conduttrice ha scelto di donare un suo abito a Elena, invitata davanti alla busta dalla sua famiglia. A soli 33 anni Elena si è ritrovata a dover essere forte per tutti, per lei e per le sue bambine, dopo la drammatica morte di suo marito in un incidente stradale. Elena era incinta quando Fabrizio è avuto l’incidente nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata di C’è posta per te in onda il 6 febbraio 2021 è successa una cosa che non ci sembra sia mai capitata prima.dealla fine di una storia, ha deciso dire un suoalla protagonista ! In realtà in passato la conduttrice, se la memoria non ci inganna, avevato un suo oggetto personale, una collanina a una persona arrivata nello studio di C’è posta per te. Questa volta però la conduttrice ha scelto di donare un suo, invitata davanti alla busta dalla sua famiglia. A soli 33 annisi è ritrovata a dover essere forte per tutti, per lei e per le sue bambine, dopo la drammatica morte di suo marito in un incidente stradale.era incinta quando Fabrizio è avuto l’incidente nel ...

