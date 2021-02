Grave incidente in autostrada, un camion che trasportava cani e gatti si è ribaltato: ci sono morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Un camion stava trasportando cani e gatti da adottare lungo l'autostrada A14. Lo schianto ha causato la morte di due persone. Il tutto è avvenuto poco dopo le 5.20, tra Pesaro e Cattolica nella corsia nord verso Bologna. Il veicolo trasportava animali domestici pronti per l'adozione. "Un risveglio tristissimo quello di stamattina: il Grave incidente è costato la vita a una nostra staffettista, Elisabetta Barbieri e all'autista del camion più un'altra persona che era rimasta Gravemente ferita – fa sapere in una nota l'Enpa – e non ce l'ha fatta un cucciolo di pastore tedesco che stava viaggiando verso la sua nuova famiglia". (Continua..) Tutti e tre sono volontari di un'associazione animalista residenti nel ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 febbraio 2021) Unstava trasportandoda adottare lungo l'A14. Lo schianto ha causato la morte di due persone. Il tutto è avvenuto poco dopo le 5.20, tra Pesaro e Cattolica nella corsia nord verso Bologna. Il veicoloanimali domestici pronti per l'adozione. "Un risveglio tristissimo quello di stamattina: ilè costato la vita a una nostra staffettista, Elisabetta Barbieri e all'autista delpiù un'altra persona che era rimastamente ferita – fa sapere in una nota l'Enpa – e non ce l'ha fatta un cucciolo di pastore tedesco che stava viaggiando verso la sua nuova famiglia". (Continua..) Tutti e trevolontari di un'associazione animalista residenti nel ...

