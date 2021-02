Governo | Zingaretti | ' Lega? Draghi valuterà credibilità e forza esecutivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La? "Paradossalmente il problema più grande non è per noi, perché noi valuteremo tutto sulla base delle idee e della coerenza di chi oggi è diventato europeista. Il tema è che non è detto che a un aumento dei numeri corrisponda maggioree stabilità del". Così il segretario del Pd, Nicolaa 'In mezz'ora in piu'' su RaiTre. "Il problema è die stabilità dell'operazione politica. Bisognerà vedere se è un'operazione che dà un segnale di svolta perché in Parlamento discute e vota. Noi ci fidiamo del professor: è lui che deve fare questa valutazione".