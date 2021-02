Coronavirus, calano le vittime ma torna a salire il tasso di positività (Di domenica 7 febbraio 2021) È di 11.641 il numero di nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono stati 270. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Saluet-Iss.Ieri i nuovi contagiati sono stati 13.442 mentre le vittime 385. I tamponi effettuati sono stati 206.789 (ieri 282.407), e torna a salire il tasso di positività che si attesta al 5,6% (0,9% più di ieri). Il numero dei guariti è di 11.380. Gli attualmente positivi sono 427.024: 405.651 si trovano in isolamento domiciliare, 19.266 ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensive sono ricoverati 2.107 pazienti: 105 entrati nelle ultime 24 ore.LO SCENARIO PER REGIONEPIEMONTEOggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 624 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 febbraio 2021) È di 11.641 il numero di nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono stati 270. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Saluet-Iss.Ieri i nuovi contagiati sono stati 13.442 mentre le385. I tamponi effettuati sono stati 206.789 (ieri 282.407), eildiche si attesta al 5,6% (0,9% più di ieri). Il numero dei guariti è di 11.380. Gli attualmente positivi sono 427.024: 405.651 si trovano in isolamento domiciliare, 19.266 ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensive sono ricoverati 2.107 pazienti: 105 entrati nelle ultime 24 ore.LO SCENARIO PER REGIONEPIEMONTEOggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 624 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di ...

