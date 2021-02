Carenza di chip: la tempesta perfetta si abbatte sul settore automotive (Di domenica 7 febbraio 2021) Il mese scorso Volkswagen ha dichiarato che avrebbe prodotto 100 mila auto in meno nel primo trimestre dell’anno nei siti in Europa, Nord America e Cina. General Motors ha appena annunciato che chiuderà per una settimana tre dei suoi impianti in Nord America e Messico, mentre ne rallenterà altri in Corea del Sud. Ford ha deciso di sospendere per un mese la produzione in Germania fino al 19 febbraio e ora si appresta a ridurre i turni per una decina di giorni negli impianti Usa dove assembla i pick-up. Nissan si è trovata costretta a tagliare la produzione della Note, un modello ibrido elettrico di punta. Insomma, la tempesta perfetta sembra essersi abbattuta sull’industria automobilistica mondiale e la causa è solo una: la Carenza di semiconduttori. Con l’avvento della pandemia e una domanda prevista in calo per la maggior parte del ... Leggi su quifinanza (Di domenica 7 febbraio 2021) Il mese scorso Volkswagen ha dichiarato che avrebbe prodotto 100 mila auto in meno nel primo trimestre dell’anno nei siti in Europa, Nord America e Cina. General Motors ha appena annunciato che chiuderà per una settimana tre dei suoi impianti in Nord America e Messico, mentre ne rallenterà altri in Corea del Sud. Ford ha deciso di sospendere per un mese la produzione in Germania fino al 19 febbraio e ora si appresta a ridurre i turni per una decina di giorni negli impianti Usa dove assembla i pick-up. Nissan si è trovata costretta a tagliare la produzione della Note, un modello ibrido elettrico di punta. Insomma, lasembra essersi abbattuta sull’industria automobilistica mondiale e la causa è solo una: ladi semiconduttori. Con l’avvento della pandemia e una domanda prevista in calo per la maggior parte del ...

