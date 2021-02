Benevento | scontro tra due auto | feriti due ventenni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di due, entrambi, un uomo e una donna, il bilancio dell’incidente di questa sera lungo via dell’Università a. Per cause da stabilire, si sono scontrate una Fiat 500 con a bordo tre donne e una Citroen C1 con a bordo il ragazzo ferito. La Citroen dopo loha colpito anche un palo della pubblica illuminazione danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi i giovani all’ospedale Fatebenefratelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

