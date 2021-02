Benevento-Sampdoria | LIVE Serie A 7 02 2021 | segui la diretta

rfutbol : Comienza Benevento - Sampdoria #Benevento #Sampdoria #SerieA - SkySport : Benevento-Sampdoria: risultato e tabellino LIVE - calcioinmateria : Rola a bola para Benevento x Sampdoria!! - BabboleoNews : #Calcio, #serieA. In campo (fischio d'inizio alle 12:30) la #Sampdoria di Claudio #Ranieri contro il #Benevento in… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Benevento [0] x [0] Sampdoria Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 21ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Ciro… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sampdoria

0 - 0 LIVE(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi(4 - 4 - 2): ...Nel match delle 12:30, si sfideranno. Ranieri ha scelto di tenere in panchina Quagliarella. Inzaghi proverà a tornare al successo dopo un mese di astinenza.(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, ...I blucerchiati invece vogliono dimenticare il ko casalingo contro la Juventus e sperano di ottenere i tre punti. Le formazioni ufficiali. BENEVENTO: Montipò, Depaoli, Glik, Tuia, Barba, Improta, Schia ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventunesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...