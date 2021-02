Anzio, fine settimana di controlli: chiuso l’ingresso della darsena (Di domenica 7 febbraio 2021) fine settimana di controlli per gli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno. Quest’ultimi si sono visti impegnati nei controlli per monitorare l’osservanza delle regole anti contagio ed evitare pericolosi assembramenti. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 7 febbraio: diminuiscono i casi e i decessi In particolare sabato pomeriggio intorno alle 16 –grazie all’ausilio di 4 mezzi della polizia e la collaborazione della Polizia Locale di Anzio- è stato sigillato l’ingresso della darsena, vietando così di introdursi nell’area. Il provvedimento, resosi necessario per contenere il numero delle persone presenti all’interno dell’area, è stato accolto di buon grado da numerosi cittadini. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021)diper gli agenti del commissariato die Nettuno. Quest’ultimi si sono visti impegnati neiper monitorare l’osservanza delle regole anti contagio ed evitare pericolosi assembramenti. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 7 febbraio: diminuiscono i casi e i decessi In particolare sabato pomeriggio intorno alle 16 –grazie all’ausilio di 4 mezzipolizia e la collaborazionePolizia Locale di- è stato sigillato, vietando così di introdursi nell’area. Il provvedimento, resosi necessario per contenere il numero delle persone presenti all’interno dell’area, è stato accolto di buon grado da numerosi cittadini. ...

