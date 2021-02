Adriano Celentano corteggiato da Sanremo (Di domenica 7 febbraio 2021) 2021. A quanto risulta all’Adnkronos, il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell’Ariston.Celentano manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora.L’apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo fonti qualificate la presenza di Celentano sarebbe legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco un altro numero uno dello spettacolo italiano: Roberto Benigni. Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l’anno scorso aveva partecipato al festival con una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Qualcuno aveva ipotizzato, infatti, che Benigni, appassionato di Dante, al quale ha dedicato diversi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) 2021. A quanto risulta all’Adnkronos, il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell’Ariston.manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora.L’apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo fonti qualificate la presenza disarebbe legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco un altro numero uno dello spettacolo italiano: Roberto Benigni. Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l’anno scorso aveva partecipato al festival con una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Qualcuno aveva ipotizzato, infatti, che Benigni, appassionato di Dante, al quale ha dedicato diversi ...

HuffPostItalia : Adriano Celentano corteggiato da Sanremo - radiolisola : #NowPlaying: Adriano Celentano - 24.000 baci - chiarab70 : @vucciria79 Chi non lavora non fa l’amore, Adriano Celentano e Claudia Mori ?? - ilvalentini : @vucciria79 Adriano Celentano - Claudia Mori 'Chi non lavora non fa l'amore' Un lavoro ancora ce l'ho, posso reputarmi fortunato - radiosiciliarse : Adriano Celentano - Nessuno Mi può Giudicare -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Celentano Adriano Celentano corteggiato da Sanremo

Adriano Celentano corteggiato da Sanremo 2021. A quanto risulta all'Adnkronos, il 'Molleggiato' sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell'Ariston. Celentano manca dal ...

'Laura Pausini picchiata dal compagno Paolo Carta', Alda D'Eusanio querelata dalla coppia

Classe 1964, è uno stimato musicista che ha collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di ...

Sapete con chi Adriano Celentano ha tradito la moglie Claudia Mori? La rivelazione vi scioccherà! Cinematographe.it - FilmIsNow Sanremo 2021, possibile ritorno di Celentano insieme a Benigni

Adriano Celentano potrebbe prendere parte a Sanremo 2021. Il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival della musica per un grande ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano, infatti, manca da ...

Adriano Celentano corteggiato da Sanremo

2021. A quanto risulta all’Adnkronos, il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 ...

corteggiato da Sanremo 2021. A quanto risulta all'Adnkronos, il 'Molleggiato' sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell'Ariston.manca dal ...Classe 1964, è uno stimato musicista che ha collaborato con artisti del calibro di, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di ...Adriano Celentano potrebbe prendere parte a Sanremo 2021. Il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival della musica per un grande ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano, infatti, manca da ...2021. A quanto risulta all’Adnkronos, il ‘Molleggiato’ sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 ...