Wta Melbourne 2021 | le finali saranno Kanepi-Mertens e Barty-Muguruza

saranno Kaia Kanepi ed Elise Mertens a sfidarsi nella finale del torneo Wta di Melbourne 1 2021. L'estone supera la russa Ekaterina Aleksandovra e accede all'atto conclusivo, dove sfiderà la belga, che ha usufruito del ritiro di Naomi Osaka per trovare la finale. Nel Wta di Melbourne 2, invece, la finale sarà tra Ashleigh Barty e Garbine Muguruza. Per quest'ultima arriva un netto successo sulla ceca Marketa Vondrousova, sconfitta in due set con lo score di 6-0 6-1. La padrona di casa, invece, avanza senza giocare grazie al ritiro di Serena Williams. IL TABELLONE DEL WTA DI Melbourne 1 IL TABELLONE DEL WTA DI Melbourne 2 SportFace.

