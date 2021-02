L'amarezza di Gattuso: 'Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia' (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è una stagione nella quale il Napoli verrà ricordato per continuità. Rino Gattuso ha il volto tirato, da un po' di tempo ormai non viaggia in sintonia con la società e quindi il clima ormai si è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è una stagione nella quale il Napoli verrà ricordato per continuità. Rinoha il volto tirato, da un po' di tempo ormai non viaggia in sintonia con la società e quindi il clima ormai si è ...

SSCNapoliFeed : L’amarezza di Gattuso: “Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia” - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ???“Siamo inguaiati, abbiamo fatto errori banali, ma il gioco lo abbiamo espresso' ???Tanta amarezza per #Gattuso in con… - carloarbini51 : RT @Gazzetta_it: #GenoaNapoli Amarezza #Gattuso: “Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia” - calciotoday_it : ???“Siamo inguaiati, abbiamo fatto errori banali, ma il gioco lo abbiamo espresso' ???Tanta amarezza per #Gattuso in… - sportli26181512 : L’amarezza di Gattuso: “Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia”: L’amarezza di Gattuso: “… -

Ultime Notizie dalla rete : amarezza Gattuso L'amarezza di Gattuso: 'Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia'

Non è una stagione nella quale il Napoli verrà ricordato per continuità. Rino Gattuso ha il volto tirato, da un po' di tempo ormai non viaggia in sintonia con la società e quindi il clima ormai si è complicato abbastanza: 'Abbiamo fatto la stessa partita che abbiamo giocato con ...

Napoli, tifosi sconsolati: Fategli la cura Cuadrado

... malumori e ironie Lo spagnolo Fabian , infatti, non è stato convocato da Gattuso per il match di ... 'Fategli la cura Cuadrado ', ironizza con amarezza un altro supporter. 'E vi siete dimenticati di ...

L’amarezza di Gattuso: “Ci siamo fatti gol da soli, perdiamo troppe partite in fotocopia” La Gazzetta dello Sport Gattuso dopo Genoa-Napoli: “Nello spogliatoio tutti a testa bassa”

Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del suo Napoli sul campo del Genoa ha parlato del difficile momento degli azzurri, con l’umore che è ai ...

Napoli, la difesa di Gattuso a pezzi: trauma contusivo per Manolas

Non solo la sconfitta. Dalla notte di Genoa-Napoli la squadra di Gattuso si porta via l'amarezza del risultato ma anche un preoccupante infortunio. Kostas Manolas, infatti, è ...

Non è una stagione nella quale il Napoli verrà ricordato per continuità. Rinoha il volto tirato, da un po' di tempo ormai non viaggia in sintonia con la società e quindi il clima ormai si è complicato abbastanza: 'Abbiamo fatto la stessa partita che abbiamo giocato con ...... malumori e ironie Lo spagnolo Fabian , infatti, non è stato convocato daper il match di ... 'Fategli la cura Cuadrado ', ironizza conun altro supporter. 'E vi siete dimenticati di ...Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del suo Napoli sul campo del Genoa ha parlato del difficile momento degli azzurri, con l’umore che è ai ...Non solo la sconfitta. Dalla notte di Genoa-Napoli la squadra di Gattuso si porta via l'amarezza del risultato ma anche un preoccupante infortunio. Kostas Manolas, infatti, è ...