Il via libera della Lega al governo Draghi mette in imbarazzo M5s e Pd (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Il primo nodo è il perimetro. La presenza della Lega all'interno dell'esecutivo creerebbe non pochi imbarazzi al fronte rosso-giallo. In realtà dal fronte dem non c'è alcuna spinta verso l'appoggio esterno, "ma magari potrebbe essere Salvini a farlo", spiega una fonte Pd. Sarà il premier incaricato a fare un lavoro di sintesi, il partito del Nazareno non intende mettere paletti. Ma - osserva un esponente di primo piano dem - il problema è Legato al programma. "Meglio affrontare subito i nodi: come si potrebbe discutere in Cdm con la Lega sull'immigrazione o sull'Europa?", si chiede un altro dirigente. L'obiettivo dei dem è arrivare ad un governo forte e a una maggioranza coesa e la prospettiva di un ingresso dei 'lumbard' potrebbe, invece, provocare l'effetto opposto. Ecco il ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Il primo nodo è il perimetro. La presenzaall'interno dell'esecutivo creerebbe non pochi imbarazzi al fronte rosso-giallo. In realtà dal fronte dem non c'è alcuna spinta verso l'appoggio esterno, "ma magari potrebbe essere Salvini a farlo", spiega una fonte Pd. Sarà il premier incaricato a fare un lavoro di sintesi, il partito del Nazareno non intendere paletti. Ma - osserva un esponente di primo piano dem - il problema èto al programma. "Meglio affrontare subito i nodi: come si potrebbe discutere in Cdm con lasull'immigrazione o sull'Europa?", si chiede un altro dirigente. L'obiettivo dei dem è arrivare ad unforte e a una maggioranza coesa e la prospettiva di un ingresso dei 'lumbard' potrebbe, invece, provocare l'effetto opposto. Ecco il ...

