Da Parri ai dorotei | la rivoluzione di Salvini nel via libera a Draghi

(Di sabato 6 febbraio 2021) Già dalle sue prime parole si intuiva la giornata importante, poi all’improvviso l’illuminazione: Santa Dorotea. Matteoesce dall’incontro con Marioe cita il santo del giorno, che non è strettamente connesso alla crisi di governo e che però riporta al convento romano dove nel 1959 nacque una delle correnti più importanti della Democrazia cristiana, iappunto, da decenni sinonimo di moderazione e di un certo modo di interpretare la politica. Da lì è stato un fiume in piena: i governie De Gasperi, nessun veto e nessuna condizione, posizione atlantica limpida perché siamo amici degli Stati Uniti e di Israele. Era proprio lui,, che ha definitivamente sposato la tesi europeista e realista di Giancarlo Giorgetti e in pochi minuti ha presentato una Lega come non si era ...