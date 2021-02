Covid, “fino a 100 bambini ricoverati ogni settimana in Uk con sindrome multisistemica Pims” (Di sabato 6 febbraio 2021) In Gran Bretagna – travolto dalla variante inglese e ormai superate le 100mila vittime – si stima che fino a 100 bambini a settimana vengano ricoverati in ospedale con la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (Pims) post-Covid, condizione osservata dai pediatri all’inizio della pandemia e originariamente descritta come Kawasaki o simil Kawasaki, per poi essere inquadrata come una nuova sindrome. Il dato è stato diffuso dal ‘Guardian’ online. Sebbene gli specialisti non ritengano che la frequenza della malattia sia aumentata rispetto ai casi che si registrano nella comunità, i numeri attuali sono alti rispetto a quelli della prima ondata, cioè ai circa 30 casi a settimana che si registravano ad aprile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) In Gran Bretagna – travolto dalla variante inglese e ormai superate le 100mila vittime – si stima chea 100venganoin ospedale con lainfiammatoriapediatrica () post-, condizione osservata dai pediatri all’inizio della pandemia e originariamente descritta come Kawasaki o simil Kawasaki, per poi essere inquadrata come una nuova. Il dato è stato diffuso dal ‘Guardian’ online. Sebbene gli specialisti non ritengano che la frequenza della malattia sia aumentata rispetto ai casi che si registrano nella comunità, i numeri attuali sono alti rispetto a quelli della prima ondata, cioè ai circa 30 casi ache si registravano ad aprile ...

