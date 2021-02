Covid, così l’innalzamento delle temperature ha contribuito ad innescare la pandemia: il nuovo studio dell’università di Cambridge (Di sabato 6 febbraio 2021) l’innalzamento delle temperature globali avrebbe innescato la pandemia da Covid-19. Almeno secondo l’ultimo studio del Dipartimento di Zoologia dell’università di Cambidge che in parte conferma ipotesi già messe in campo negli ultimi mesi e che trovano ampio spazio nella letteratura scientifica del 2020. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science of the Total Environment. Secondo gli studiosi “il cambiamento climatico degli ultimi cento anni (e il conseguentemente innalzamento delle temperature) ha trasformato la provincia cinese dello Yunnan in un habitat ideale per i pipistrelli”. Gli stessi, per intenderci, che secondo gli scienziati hanno innescato la pandemia, passando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)globali avrebbe innescato lada-19. Almeno secondo l’ultimodel Dipartimento di Zoologiadi Cambidge che in parte conferma ipotesi già messe in campo negli ultimi mesi e che trovano ampio spazio nella letteratura scientifica del 2020. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science of the Total Environment. Secondo glisi “il cambiamento climatico degli ultimi cento anni (e il conseguentemente innalzamento) ha trasformato la provincia cinese dello Yunnan in un habitat ideale per i pipistrelli”. Gli stessi, per intenderci, che secondo gli scienziati hanno innescato la, passando il ...

