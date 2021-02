AVELLINO-PALERMO | DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA | LE PROBABILI FORMAZIONI

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilcerca conferme nel match in programma domenica pomeriggio contro l'.Alle ore 15, allo Stadio "Partenio-Lombardi", andrà in scena la sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dal pareggio maturato mercoledì pomeriggio al "Renzo Barbera", la compagine rosanero torna a giocare in trasferta. Frenare la capolista non era semplice. Eppure, Alberto Pelagotti e compagni hanno rischiato di portare a casa i tre punti. Unintenso e coraggioso, quello visto contro la Ternana, che ha convinto ed oggettivamente ben figurato. E' mancata la concretezza sotto porta, ancora una volta, con i siciliani che hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Ciò nonostante, la prestazione offerta contro la prima della classe, l'unica squadra ancora imbattuta in Europa, lascia ben ...

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Partenio - Adriano Lombardi (a porte chiuse) si disputerà il match Avellino-Palermo, valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica, gli irpini del tecnico Piero Braglia si trovano al terzo posto con 38 punti e imbattuti da sei partite. Il Palermo prepara la gara contro l'Avellino e Roberto Boscaglia conserva un dubbio per il posto di centravanti. Lorenzo Lucca, infatti, è squalificato e ci sono due giocatori in lizza per la maglia da titolare. Il Palermo cerca la svolta lontano dal Renzo Barbera. Così Il Giornale di Sicilia stamane in edicola introduce la tematica relativa al prossimo match dei siciliani contro l'Avellino. Di fatto le recenti prestazioni in trasferta richiedono un miglioramento. Alberto Almici ha definitivamente superato l'infortunio. L'esterno destro difensivo è salito sul pullman che ha portato il Palermo ad Avellino, mentre non sono partiti Ivan Marconi e Niccolò Corrado.