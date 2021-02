Atalanta, Gasperini: «C’è tanta stanchezza, non siamo lucidi» (Di sabato 6 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Torino Gian piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata in casa contro il Torino per 3-3. stanchezza – «Ci sono 10’ a fine primo tempo che sembrava ci fossimo fermati. Credo che alla base ci sia tanta stanchezza e tanta fatica. Nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per far gol, ma non avevamo freschezza». INFORTUNI – «Difficile recuperare Hateboer per la prossima, speriamo per Maehle». DIFESA – «Abbiamo fatto tante partite buone, facciamo fatica ad avere continuità perché in difesa giochiamo sempre con gli stessi. Penso sia una questione di fatica. Abbiamo fatto un periodo di partite dove era difficile anche calciarci in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Gian Pieroha parlato al termine di-Torino Gian piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata in casa contro il Torino per 3-3.– «Ci sono 10’ a fine primo tempo che sembrava ci fossimo fermati. Credo che alla base ci siafatica. Nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per far gol, ma non avevamo freschezza». INFORTUNI – «Difficile recuperare Hateboer per la prossima, speriamo per Maehle». DIFESA – «Abbiamo fatto tante partite buone, facciamo fatica ad avere continuità perché in difesa giochiamo sempre con gli stessi. Penso sia una questione di fatica. Abbiamo fatto un periodo di partite dove era difficile anche calciarci in ...

