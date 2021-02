Wall Street apre al rialzo e punta alla migliore settimana da novembre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –in aumento la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones undello 0,45%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.887 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,1%); in moderatol’S&P 100 (+0,21%). Se la borsa americana chiudesse anche oggi in positivo, sarebbe la prima volta che registra cinque giorni consecutivi con il segno più dallo scorso agosto. I mercati americani potrebbero inoltre registrare la, nel complesso, da. Buone notizie sul fronte politico, dove l’approvazione del piano di aiuti economici di Biden è più vicina, mentre non ha pesato troppo la creazione di meno posti di lavoro del ...