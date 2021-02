Suarez e l’esame di italiano: “Volevo il passaporto da oltre un anno. Non c’era solo la Juventus su di me…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non solo l'addio al Barcellona e il rapporto con Messi. Nell'intervista concessa a El Transistor, Luis Suarez ha parlato anche dell'estate caotica che lo ha visto protagonista del famoso esame per ottenere la cittadinanza italiana per trasferirsi, con ogni probabilità, alla Juventus.Suarez: "Volevo il passaporto da un anno"caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/captionL'attuale attaccante dell'Atletico Madrid ha parlato dei mesi passati tra i rumors di mercato e il caso legato al suo esame di italiano: "Avevo tante proposte, non solo la Juventus. Non era l'unico club interessato. Il passaporto? Volevo prenderlo da un ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nonl'addio al Barcellona e il rapporto con Messi. Nell'intervista concessa a El Transistor, Luisha parlato anche dell'estate caotica che lo ha visto protagonista del famoso esame per ottenere la cittadinanza italiana per trasferirsi, con ogni probabilità, alla: "ilda un"caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionL'attuale attaccante dell'Atletico Madrid ha parlato dei mesi passati tra i rumors di mercato e il caso legato al suo esame di: "Avevo tante proposte, nonla. Non era l'unico club interessato. Ilprenderlo da un ...

