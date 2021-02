Si aggrava la posizione dei 4 indagati per l'assassinio di Willy. "Fu omicidio volontario" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Volevano ucciderlo. Hanno infierito su di lui quando era a terra e inerme: una azione che rientra nell’omicidio volontario. La Procura di Velletri aggrava le accuse ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre scorso fuori ad un locale. Una accusa mossa anche agli altri due “protagonisti” del drammatico pestaggio: Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Un capo d’accusa che porterà il processo davanti alla corte d’assise di Frosinone. Ed è proprio Pincarelli che intercettato in dialetto dice “gli so tirato quando steva per terrà (l’ho picchiato quando era a terra,ndr): parole talmente pesanti che il padre alzando la voce lo invita a tacere: ‘zitto n’atra votà (zitto ancora).Il nuovo colpo di scena nell’inchiesta arriva oggi con la notifica agli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Volevano ucciderlo. Hanno infierito su di lui quando era a terra e inerme: una azione che rientra nell’. La Procura di Velletrile accuse ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio diMonteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre scorso fuori ad un locale. Una accusa mossa anche agli altri due “protagonisti” del drammatico pestaggio: Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Un capo d’accusa che porterà il processo davanti alla corte d’assise di Frosinone. Ed è proprio Pincarelli che intercettato in dialetto dice “gli so tirato quando steva per terrà (l’ho picchiato quando era a terra,ndr): parole talmente pesanti che il padre alzando la voce lo invita a tacere: ‘zitto n’atra votà (zitto ancora).Il nuovo colpo di scena nell’inchiesta arriva oggi con la notifica agli ...

