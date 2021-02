Rugby, Sei Nazioni 2021: le quote dei bookmakers per le scommesse. Favorita l’Inghilterra, Italia in coda (Di venerdì 5 febbraio 2021) A differenza di quanto accadrà per il torneo femminile ed Under 20, il Sei Nazione maschile di Rugby si giocherà con la consueta formula dei cinque turni spalmati su sette settimane, tra sabato 6 febbraio e sabato 20 marzo. Le quote dei bookmakers indicano i favoriti per il successo finale. Questo articolo non è un invito a scommettere. Il 6 febbraio ci sarà subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) A differenza di quanto accadrà per il torneo femminile ed Under 20, il Sei Nazione maschile disi giocherà con la consueta formula dei cinque turni spalmati su sette settimane, tra sabato 6 febbraio e sabato 20 marzo. Ledeiindicano i favoriti per il successo finale. Questo articolo non è un invito a scommettere. Il 6 febbraio ci sarà subito l’esordio casalingo dell’, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa del, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’giocherà i match ...

zazoomblog : Italia-Francia Sei Nazioni rugby: dove vederla in tv. Orario programma streaming in chiaro - #Italia-Francia… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia è una questione di fede - infoitsport : Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia, senza vittoria dal 2015 e senza pubblico, è una q… - ilmessaggeroit : Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia è una questione di fede - IlmsgitSport : Rugby, Sei Nazioni, domani la Francia all'Olimpico: per l'Italia è una questione di fede -