Rt a 0 | 84 Scenario in lieve peggioramento | non cambiano i colori

L'indice Rt è a 0.84, quindi sotto la soglia d'allarme fissata a 1. Lo Scenario, sia pure lievemente, è in peggioramento. "Comincia a pesare il fatto che l'Italia è in giallo", commentano dalla Cabina di regia, che ha appena trasmesso al Comitato tecnico scientifico - il Cts si riunirà a partire dalle 14 - il report elaborato sulla base dei dati della settimana compresa tra il 26 e il 31 gennaio. Com'era stato annunciato non ci sono grandi novità: la cartina dell'Italia resta in gran parte gialla, nessuna regione dovrebbe cambiare colore. Per alcune zone dell'Umbria - Perugia e i comuni limitrofi, dove si sono registrati anche casi di variante brasiliana - sono pronti a scattare dei lockdown mirati delle mini zone rosse. Lo Scenario, comunque, è in peggioramento.

Lo scenario, comunque, è in peggioramento. 'Rispetto alla settimana passata è aumentato il numero delle Regioni a rischio moderato', confermano dalla Cabina di regia. Sei le regioni nelle quali, come ...

Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto al giorno precedente (erano 621)... 'è più repentino rispetto a prima, e ora tra i parametri c'è anche il livello dello scenario.

L'indice Rt è a 0.84, quindi sotto la soglia d'allarme fissata a 1. Lo scenario, sia pure lievemente, è in peggioramento. "Comincia a pesare il fatto che l'Italia è in giallo", commentano dalla Cabina

La situazione Coronavirus in Italia, aggiornata con i dati comunicati dal Ministero e con il monitoraggio periodico che rileva una lieve miglioramento.

Lo scenario, comunque, è in peggioramento. 'Rispetto alla settimana passata è aumentato il numero delle Regioni a rischio moderato', confermano dalla Cabina di regia. Sei le regioni nelle quali, come ... Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto al giorno precedente (erano 621)... 'è più repentino rispetto a prima, e ora tra i parametri c'è anche il livello dello scenario. L'indice Rt è a 0.84, quindi sotto la soglia d'allarme fissata a 1. Lo scenario, sia pure lievemente, è in peggioramento. "Comincia a pesare il fatto che l'Italia è in giallo", commentano dalla Cabina ... La situazione Coronavirus in Italia, aggiornata con i dati comunicati dal Ministero e con il monitoraggio periodico che rileva una lieve miglioramento.