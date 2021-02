Real Madrid: Eden Hazard, un acquisto flop (Di venerdì 5 febbraio 2021) Eden Hazard si è trasferito al Real Madrid nella stagione 2019/2020 dal Chealsea per circa 100 milioni di euro più il prestito di Kovacic. Una cifra esagerata se si pensa che l’ex Chealsea era a scadenza di contratto, con il senno di poi il Real Madrid non avrebbe mai speso quella cifra per il belga. In due stagioni il numero 7 blancos ha disputato 35 partite, ovvero il 30% delle partite disputate dal Real in due anni: di cui 22 la prima stagione, mettendo a segno un solo gol. La seconda stagione è andata meglio dal punto di vista Realizzato, ma non dal punto di vista delle presenze: 13 presenze e 3 gol. Prima di andare al Real, Hazard, non ha mai avuto così tanti infortuni consecutivi. Le sue peggiori stagioni dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021)si è trasferito alnella stagione 2019/2020 dal Chealsea per circa 100 milioni di euro più il prestito di Kovacic. Una cifra esagerata se si pensa che l’ex Chealsea era a scadenza di contratto, con il senno di poi ilnon avrebbe mai speso quella cifra per il belga. In due stagioni il numero 7 blancos ha disputato 35 partite, ovvero il 30% delle partite disputate dalin due anni: di cui 22 la prima stagione, mettendo a segno un solo gol. La seconda stagione è andata meglio dal punto di vistaizzato, ma non dal punto di vista delle presenze: 13 presenze e 3 gol. Prima di andare al, non ha mai avuto così tanti infortuni consecutivi. Le sue peggiori stagioni dal ...

