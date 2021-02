Persone arrestate per errore e violazione delle libertà: come il riconoscimento facciale può fare danni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un rapporto ha riassunto tutti i rischi dei sistemi di riconoscimento facciale: Persone arrestate per errore, volti raccolti dai video in modo improprio e la persecuzione delle minoranze.... Leggi su dday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un rapporto ha riassunto tutti i rischi dei sistemi diper, volti raccolti dai video in modo improprio e la persecuzioneminoranze....

robertosaviano : Alexei #Navalny dovrà scontare la pena in carcere. Ieri mentre un tribunale russo emetteva la sentenza altre 370 pe… - _Carabinieri_ : Tre persone arrestate, due denunciate e 14mila € sequestrati per indebita percezione di reddito di cittadinanza: qu… - _Carabinieri_ : C’erano 6 percettori di reddito di cittadinanza fra le 3 persone arrestate e le 5 denunciate dai #Carabinieri del c… - AntonellaNapoli : RT @Artventuno: #Turchia, arrestate oltre 600 persone in poche ore tra cui l’attivista Yonca Verdioglu, moglie del giornalista Ahmet Sik pi… - Artventuno : #Turchia, arrestate oltre 600 persone in poche ore tra cui l’attivista Yonca Verdioglu, moglie del giornalista Ahme… -