L'ombra di Draghi sul duo Merkel-Macron (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ci è dato sapere se ne abbiano parlato ma, di certo, al Consiglio di difesa franco-tedesco di Angela Merkel con Emmanuel Macron, il primo dall'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, c'è un altro convitato di pietra, oltre al nuovo presidente statunitense: Mario Draghi. Ci sono tutte le condizioni perché l'ex governatore della Bce, da premier in Italia, scuota rapporti di forza europei assestati sullo storico asse franco-tedesco. Al vertice, la cancelliera e il presidente rinsaldano l'alleanza tra Parigi e Berlino, ma le tensioni sono palpabili sulla Russia, partner strategico che rovina l'atmosfera espellendo tre diplomatici europei. Ma l'argomento Draghi, il nuovo arrivato tra i leader, è già ben presente nelle considerazioni degli analisti internazionali. "Draghi potrebbe non solo cambiare ...

