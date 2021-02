Little Nightmares II giocato in diretta alle 18! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se questa sera non avete impegni allora sintonizzatevi con noi sul canale Twitch di Eurogamer Italia alle 18 in punto per assistere ad una diretta in cui la nostra Virginia Paravani giocherà a uno dei titoli tanto attesi, ovvero Little Nightmares II. Little Nightmare II è un gioco d'avventura ricco di suspense in cui vestirete i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto da trasmissioni malvagie. Assieme alla sua nuova amica Six, dovrete scoprire la fonte di quel segnale. Se siete curiosi di vedere in anteprima il gioco, allora potete assistere alla nostra diretta Appuntamento quindi per le 18:00 sul nostro canale. Potete seguire la diretta in due modi: attraverso la pagina Twitch del canale ufficiale Eurogamer Italia, oppure proprio in calce a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se questa sera non avete impegni allora sintonizzatevi con noi sul canale Twitch di Eurogamer Italia18 in punto per assistere ad unain cui la nostra Virginia Paravani giocherà a uno dei titoli tanto attesi, ovveroII.Nightmare II è un gioco d'avventura ricco di suspense in cui vestirete i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto da trasmissioni malvagie. Assieme alla sua nuova amica Six, dovrete scoprire la fonte di quel segnale. Se siete curiosi di vedere in anteprima il gioco, allora potete assistere alla nostraAppuntamento quindi per le 18:00 sul nostro canale. Potete seguire lain due modi: attraverso la pagina Twitch del canale ufficiale Eurogamer Italia, oppure proprio in calce a ...

Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità Tarsier Studios e Bandai Namco hanno reso disponibile un nuovo e terrificante video di Little Nightmares 2 , con protagonista il pluripremiato illusionista e mentalista Derren Brown. Conosciuto per i suoi spettacoli televisivi di successo e le acclamate esibizioni sul palco, Derren ha ...

Little Nightmares II: Derren Brown ci spiega gli incubi

Bandai Namco è pronta a tornare con una delle saghe più disturbanti e terrificanti del videogioco moderno. È solo questione di giorni infatti prima che Little Nightmares II , l'attesississimo sequel del puzzle horror di Tarsier Studio ( qui il nostro provato) faccia il suo esordio sugli scaffali, e per celebrare questo evento il titolo si è mostrato ...

Little Nightmares - Riassunto Completo Gamepare Little Nightmares II giocato in diretta alle 18!

Little Nightmares II presenta un nuovo trailer con Derren Brown – VIDEO

Little Nightmares II, Derren Brown introduce il videogioco nel nuovo trailer Derren Brown nel trailer del videogioco (fonte: YouTube). Grazie ai suoi spettacoli televisivi e dal v ...

