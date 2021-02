Koulibaly: «Non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kalidou Koulibaly ufficializza la sua condizione di positivo al Covid con un post su Instagram. Il difensore senegalese del Napoli rassicura tutti dicendo di stare bene, di non avere sintomi. Dà appuntamento ai tifosi, “ci vediamo presto”, dice. E ringrazia per l’affetto che gli è stato dimostrato fin dal primo momento dopo la comunicazione del Napoli. “Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie a tutti per l’affetto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kalidouufficializza la sua condizione di positivo al Covid con un post su Instagram. Il difensore senegalese del Napoli rassicura tutti dicendo di stare, di non avere. Dà appuntamento ai tifosi, “ci”, dice. E ringrazia per l’affetto che gli è stato dimostrato fin dal primo momento dopo la comunicazione del Napoli. “Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non hoe mi. Ci. Grazie a tutti per l’affetto”. L'articolo ilNapolista.

