Istat | effetto Covid sui consumi Crollano le vendite nel 2020

(Teleborsa) – Nel 2020, le vendite al dettaglio sono state fortemente influenzate dall'emergenza sanitaria, che ha determinato una flessione annua del 5,4%, con una forte eterogeneità dei risultati sia per settore merceologico, sia per forma distributiva. Il comparto non alimentare ha subito una pesante caduta, anche a causa delle chiusure degli esercizi disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, mentre il settore alimentare ha segnato un risultato positivo. Lo rileva l'Istat sottolineando che hanno registrato un "marcato calo delle vendite "nel 2020 sia le imprese operanti su piccole superfici, sia le vendite al di fuori dei negozi. La grande distribuzione ha "risentito negativamente dall'andamento del comparto non alimentare".

