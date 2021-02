Inaugurata a Napoli la prima residenza comunale per persone LGBT+ vittime di discriminazione

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il sindaco diLuigi de Magistris, assieme all’assessora alle Pari Opportunità, Francesca Menna, all’assessora ai Giovani, Alessandra Clemente e all’assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Culture e dell’Accoglienza per le, una strutturasu tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e lain emergenza di Italia, perdio marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di Associazioni. “Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia”, ha detto il sindaco de Magistris. L'articolo proviene da ...

E' stata inaugurata a Napoli la Casa delle culture dell'accoglienza per le persone Lgbt + vittime di discriminazione o marginalità sociale. Si tratta di una struttura comunale su tre livelli che accog ...