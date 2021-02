Governo: Draghi a Montecitorio, alle 11 al via seconda giornata consultazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è già arrivato a Montecitorio, dove alle 11 partirà la seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Il primo incontro è con il gruppo 'Per le Autonomie (Svp - Patt, UV)' del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Marioè già arrivato a, dove11 partirà ladiper la formazione del nuovo. Il primo incontro è con il gruppo 'Per le Autonomie (Svp - Patt, UV)' del Senato.

