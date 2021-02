Effetto Draghi, spread in picchiata. Quanto risparmia l’Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Draghi in un passaggio del suo discorso al Quirinale Una repentina discesa attorno ai 100 punti base (cioè vicino alla soglia “piscologica” dell’1%, che non si vedeva dal 2015). E’ l’ andamento negli ultimi giorni dello spread Btp/Bund, cioè il differenziale di rendimento tra i Buoni del Tesoro italiani con scadenza a 10 anni e i titoli di stato tedeschi di uguale durata. Merito dell’entrata in scena di Mario Draghi, l’ex-presidente della Banca Centrale Europea (Bce) che martedì 2 febbraio ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strada che dovrebbe portare Draghi a Palazzo Chigi non è priva di ostacoli ma le aperture ricevute da personalità interne o vicine al Movimento 5 Stelle come il premier uscente Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marioin un passaggio del suo discorso al Quirinale Una repentina discesa attorno ai 100 punti base (cioè vicino alla soglia “piscologica” dell’1%, che non si vedeva dal 2015). E’ l’ andamento negli ultimi giorni delloBtp/Bund, cioè il differenziale di rendimento tra i Buoni del Tesoro italiani con scadenza a 10 anni e i titoli di stato tedeschi di uguale durata. Merito dell’entrata in scena di Mario, l’ex-presidente della Banca Centrale Europea (Bce) che martedì 2 febbraio ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strada che dovrebbe portarea Palazzo Chigi non è priva di ostacoli ma le aperture ricevute da personalità interne o vicine al Movimento 5 Stelle come il premier uscente Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, ...

