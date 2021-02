Coronavirus | il bollettino di oggi 5 febbraio 2021 | 14 218 contagi e 377 morti I casi Covid regione per regione tabella

Corriere : In Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti. Tasso di positività al 5,2% - Corriere : ?????? ULTIM'ORA – I dati di oggi - MundoNapoli : Coronavirus, il bollettino di venerdì 5 febbraio - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, 14218 contagi nelle ultime 24 ore. I dati di oggi, #5febbraio - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 febbraio: 14.128 nuovi casi e 377 morti. Il tasso di positività cresce a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Rimani informato sulla situazione dell'epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti i casi diin Italia. Ecco i numeriÈ questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5 febbraio sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE ). Le vittime sono 377 in un ...Aggiornamento ore 18. Cinque nuovi contagi nelle case di riposo. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 cas ...Milano, 5 feb. (LaPresse) - Sono 270.507 i tamponi per il coronavirus analizzati nelle ultime 24 ore fra molecolari e antigenici in Italia. A fronte di 14.218 ...