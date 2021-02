Conte sale sul predellino. Leader in pectore dei 5 Stelle e dell’alleanza giallorossa. L’avvocato apre a Draghi e rinsalda l’asse M5S-Pd-LeU. Mandando all’aria il complotto di Iv che voleva il suo scalpo (Di venerdì 5 febbraio 2021) I riflettori erano puntati su di lui. Tutti a chiedersi: e ora? cosa farà Giuseppe Conte? In pochi pronti a scommettere che proprio L’avvocato pugliese, costretto a lasciare Palazzo Chigi per la spregiudicatezza di Matteo Renzi, potesse essere l’uomo decisivo a condurre la mediazione per Draghi. E invece sì. La mossa del cavallo stavolta l’ha fatta lui. Con un’uscita a sorpresa spiazza e disegna nuovi equilibri per il breve e il lungo termine. Con l’effetto finale di relegare ai margini il senatore di Rignano. La notte precedente si è tenuta la sofferta assemblea dei gruppi M5S in cui si sono cristallizzate le posizioni di chi è per il no a Draghi e chi appare dialogante, pronto soprattutto a considerare la possibilità di un esecutivo a guida dell’ex presidente della Bce con una chiara connotazione politica. Luigi Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) I riflettori erano puntati su di lui. Tutti a chiedersi: e ora? cosa farà Giuseppe? In pochi pronti a scommettere che propriopugliese, costretto a lasciare Palazzo Chigi per la spregiudicatezza di Matteo Renzi, potesse essere l’uomo decisivo a condurre la mediazione per. E invece sì. La mossa del cavallo stavolta l’ha fatta lui. Con un’uscita a sorpresa spiazza e disegna nuovi equilibri per il breve e il lungo termine. Con l’effetto finale di relegare ai margini il senatore di Rignano. La notte precedente si è tenuta la sofferta assemblea dei gruppi M5S in cui si sono cristallizzate le posizioni di chi è per il no ae chi appare dialogante, pronto soprattutto a considerare la possibilità di un esecutivo a guida dell’ex presidente della Bce con una chiara connotazione politica. Luigi Di ...

