Come sarà il contratto per i fattorini di Just Eat (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un fattorino di Just Eat (foto: Just Eat)sarà un contratto da dipendenti. Perché su questo punto la app di consegne a domicilio Just Eat vuole smarcarsi dai concorrenti. Lo ha affermato platealmente quando, a novembre, si è chiamata fuori dal contratto del settore firmato dall’associazione di categoria Assodelivery, di cui fanno parte Deliveroo, Glovo, Uber Eats e Social Food, con il sindacato di destra Ugl, che mantiene lo status quo e i fattorini Come lavoratori autonomi. Altro paio di maniche è chi assumerà i rider che consegnano pasti all’uscio di casa per conto della multinazionale del food delivery Just Eat Takeaway, nata lo scorso aprile per incorporazione della prima nella seconda per 6,2 miliardi di sterline. All’incontro tra ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un fattorino diEat (foto:Eat)unda dipendenti. Perché su questo punto la app di consegne a domicilioEat vuole smarcarsi dai concorrenti. Lo ha affermato platealmente quando, a novembre, si è chiamata fuori daldel settore firmato dall’associazione di categoria Assodelivery, di cui fanno parte Deliveroo, Glovo, Uber Eats e Social Food, con il sindacato di destra Ugl, che mantiene lo status quo e ilavoratori autonomi. Altro paio di maniche è chi assumerà i rider che consegnano pasti all’uscio di casa per conto della multinazionale del food deliveryEat Takeaway, nata lo scorso aprile per incorporazione della prima nella seconda per 6,2 miliardi di sterline. All’incontro tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Covid, ultime notizie. Umbria, tamponi positivi alla variante brasiliana. Si valutano zone rosse

Si valutano zone rosse " Come riportato da Ansa, in Umbria sono risultati positivi al alcune ... superando quindi quota 90mila in attesa del dato completo che sarà fornito alle 17. Vaccino: Aifa, 7.337 ...

Vaccini a insegnanti e forze dell'ordine, in Fvg slitta la fase tre: ecco quando toccherà anche a loro

Chi invece non può muoversi sarà raggiunto a domicilio, come avviene oggi nelle case di riposo. A muoversi tra i vari poli vaccinali non saranno solo i medici e gli infermieri attuali. I primi cinque ...

