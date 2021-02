"Che stai bene in mutande? Se non ti fidi, cambia aria": Giulia Salemi "dittatrice" con Pretelli, lui muto (Di venerdì 5 febbraio 2021) “A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai- dice Giulia Salemi -. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa". Un fiume in piena, Giulia Salemi con Pierpoalo Pretelli, il tutto ovviamente nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Era palese che tra noi fosse nato qualcosa - riprende la Salemi -, ma volevamo negarlo all'inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono resa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Chein? Smettila di fare il bambino, vergognati dai- dice-. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa". Un fiume in piena,con Pierpoalo, il tutto ovviamente nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Era palese che tra noi fosse nato qualcosa - riprende la-, ma volevamo negarlo all'inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono resa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me. ...

