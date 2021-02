Birmania, Aung San Suu Kyi è uscita dal carcere e rimarrà ai domiciliari nella sua casa: “È in buona salute” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aung San Suu Kyi è uscita dal carcere. Il suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), ha annunciato che il Consigliere di Stato della Birmania, arrestata il 1 febbraio insieme al presidente Win Myint dopo il golpe militare nel Paese asiatico, è stata trasferita ai domiciliari e, assicurano dal suo staff, “è in buona salute”. Il premio Nobel per la pace è stata trasferita nella sua casa nella capitale Naypyidaw, ha precisato il portavoce Kyi Tore, anche se dovrà comunque rispondere dell’accusa di “importazione illegale” dopo l’acquisto di walkie talkie all’estero per fornirli alle proprie guardie del corpo. Un’accusa che, in caso di condanna, potrebbe costarle fino a due anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)San Suu Kyi èdal. Il suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), ha annunciato che il Consigliere di Stato della, arrestata il 1 febbraio insieme al presidente Win Myint dopo il golpe militare nel Paese asiatico, è stata trasferita aie, assicurano dal suo staff, “è in”. Il premio Nobel per la pace è stata trasferitasuacapitale Naypyidaw, ha precisato il portavoce Kyi Tore, anche se dovrà comunque rispondere dell’accusa di “importazione illegale” dopo l’acquisto di walkie talkie all’estero per fornirli alle proprie guardie del corpo. Un’accusa che, in caso di condanna, potrebbe costarle fino a due anni di ...

