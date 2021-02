ATP Melbourne 1, Stefano Travaglia batte Hubert Hurkacz e conquista la prima semifinale nel circuito maggiore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande successo per Stefano Travaglia, che in una giornata si ritrova da ‘vittima sacrificale’ per Alexander Bublik a festeggiare la prima semifinale della sua carriera nel circuito ATP. Il numero 71 del mondo trionfa in rimonta contro Hubert Hurkacz per 3-6 6-3 7-5 in due ore e due minuti in una partita mai mollata, sempre affrontata di petto ma con la giusta calma, a dispetto dell’avversario apparso nervosissimo dalla fine della seconda frazione. Ora per l’azzurro, che con questo risultato aggiorna anche il suo best ranking (sarà numero 67 da lunedì) c’è la concreta possibilità di giocarsi la prima finale nel circuito maggiore contro il brasiliano Thiago Monteiro. La partenza di Stefano non è per ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande successo per, che in una giornata si ritrova da ‘vittima sacrificale’ per Alexander Bublik a festeggiare ladella sua carriera nelATP. Il numero 71 del mondo trionfa in rimonta controper 3-6 6-3 7-5 in due ore e due minuti in una partita mai mollata, sempre affrontata di petto ma con la giusta calma, a dispetto dell’avversario apparso nervosissimo dalla fine della seconda frazione. Ora per l’azzurro, che con questo risultato aggiorna anche il suo best ranking (sarà numero 67 da lunedì) c’è la concreta possibilità di giocarsi lafinale nelcontro il brasiliano Thiago Monteiro. La partenza dinon è per ...

